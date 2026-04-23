هجوم بسرب من الطائرات المسيرة على أربيل (فيديوهات)

أفاد مصدر في المعارضة الكوردية الإيرانية، مساء الخميس، بتعرض مقر "جيش كوردستان الشعبي" في مدينة أربيل، لهجوم بسرب من الطائرات المسيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سرباً من الطائرات المسيرة شن هجوما على مقر چەمشار التابع لجيش كوردستان الشعبي - معارضة إيرانية - بالقرب من دارەشەکران غربي مدينة أربيل".

ولفت المصدر إلى أنه "منذ الساعة 22:45 وحتى الآن (لحظة أعداد الخبر)، لا يزال هذا المقر التابع لجيش كوردستان الشعبي يتعرض لهجوم بالطائرات المسيرة".

وبين المصدر أنه "حتى الآن، لا تتوفر معلومات حول حجم الأضرار".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أفاد مصدر محلي، بسقوط طائرة مسيرة في ناحية رزكاري التابعة لقضاء خبات"، مبيناً أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار".