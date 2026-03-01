هجومان جديدان يستهدفان قاعدة عسكرية أميركية في اربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في أربيل، يوم الأحد، بتعرض قاعدة حرير الجوية لهجومين متتاليين، دون تحديد طبيعة ما إذا كانا بصواريخ أو طائرات مسيّرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاعدة حرير الجوية، التي تضم قوات أميركية، تعرضت لهجومين منذ ساعات الفجر الأولى، الأول بعد الساعة الرابعة صباحا، والثاني نحو الساعة 8:30 صباحا".

وأضاف أن "حجم الأضرار الناجمة عن الهجومين لم يعرف بعد، فيما لوحظ تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من المطار المجاور".

وكانت قاعدة "حرير" الجوية قد تعرضت لقصف صاروخي، أمس السبت، حيث سُمع دوي أربعة انفجارات عنيفة في المناطق المحيطة بالقاعدة، دون ورود تقارير فورية عن حجم الخسائر.