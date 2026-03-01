هجمات جوية جديدة تطال مدينة أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بتعرض مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان)، لهجمات جوية جديدة سُمعت خلالها أصوات انفجارات في مناطق عدة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الأهداف في أجواء المدينة".

بدورها، أعلنت جماعة تُطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم"، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قواعد أمريكية في مدينة أربيل.

وذكرت الجماعة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية نُفذت بسرب من الطائرات المسيّرة دعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان (الصهيو – أميركي)"، مؤكدة أن الهجوم يأتي في إطار ما اعتبرته دفاعاً عن سيادة العراق.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.