هجمات تركية مكثفة تطال مواقع "العمّاليين" شمال إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بشن المدفعية والطائرات الحربية التركية هجمات مكثفة ضد مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سفوح جبل "كارة" المطل على قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن قرى "مزي سبيندار" و"مزي القديمة" تعرضت للقصف 16 مرة، باستخدام المدفعية والطائرات الحربية التركية، ما أسفر عن تدمير منزل أحد سكان القرى.

يُذكر أن سكان هذه القرى قد اضطروا للنزوح منها قبل عامين، بسبب تصاعد الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية.