هجرة دهوك: أكثر من 1500 عائلة نازحة حالياً من سنجار نوفر لهم المساعدات

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات بمحافظة دهوك، يوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 1500 عائلة نازحة من سنجار، فيما كشفت عن عودة 200 عائلة الى القضاء المتوتر أمنياً.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في دهوك بير ديان جعفر لوكالة شفق نيوز إن "عدد النازحين من سنجار وصل الى 1711 عائلة حتى الآن، فيما عادت 200 عائلة إلى سنجار للالتحاق بوظائفهم واعمالهم هناك".

وأضاف جعفر أن دائرته وبالتنسيق مع منظمات انسانية اجنبية ومؤسسة بارزاني الخيرية ودائرة الهجرة والمهجرين العراقية تواصل تقديم المساعدات الانسانية للنازحين الجدد"، مبينا أن "المساعدات تشمل القاطنين في المخيمات وخارجها".

وشهد قضاء سنجار اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات اليبشة الموالية لحزب العمال الكوردستاني بلغت ذروتها خلال الأسبوعين الماضيين حيث عزز الجيش العراقي من سيطرته هناك مستعيناً بدبابات أبرامز لفرض سيطرته، فيما تحاول اليبشة منع الجيش من التمركز.

وكانت دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك توقعت ، في 4 أيار 2022، استمرار عملية نزوح المواطنين من قضاء سنجار في حال تجدد الاشتباكات بين الجيش العراقي والعناصر الموالية لحزب العمال، فيما لفتت الى استقبالها أكثر من 1200 عائلة نازحة.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.