هجرة دهوك تكشف عن مشروع سكني للايزيديين الناجين من داعش (صور)

شفق نيوز / اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات في دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن مشروع لبناء دور سكنية للناجين من قبضة تنظيم داعش.

وقال مدير الدائرة ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن "منظمة ربيع الأمل الخيرية ستقوم بتمويل المشروع في مخيم شاريا جنوبي دهوك"، مبيناً أن "الخطوة الأولى تشمل بناء عشرين داراً سكنية بدلاً عن الخيم، للناجين من أسر تنظيم داعش من الايزيديين".

ودعا جعفر، المنظمات الدولية والمحلية، إلى "دعم الناجين من قبضة تنظيم داعش، من خلال هكذا مشاريع".

يشار إلى أن عدد الناجين الايزيديين، وغالبيتهم من النساء يصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة شخص، ومعظمهم يعشون في المخميات بمحافظة دهوك، ضمن إقليم كوردستان.