هجرة دهوك تشكو تراجع الدعم الدولي لمخيمات النازحين بنسبة 80٪

شفق نيوز- دهوك

أكد مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في دهوك ديان جعفر، يوم الخميس، العمل على تأمين مادة النفط الأبيض لمخيمات النازحين في المحافظة مع اقتراب فصل الشتاء، في حين شدد على أن حجم المساعدات المقدم من المنظمات الدولية قد تراجع بنسبة 80٪، ما يشكل عبئاً على حكومة كوردستان.

وقال جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرتنا تواصل جهودها بشكل مستمر من أجل تقديم المساعدات للنازحين المقيمين في مخيمات المحافظة خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من احتياجات أساسية في مجال التدفئة والمواد الضرورية للحياة اليومية".

وأضاف، أن "الدائرة خاطبت رسميا وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد من أجل تأمين مادة النفط اللازمة لتوزيعها على العائلات النازحة وقد تمت الموافقة على الطلب".

وأوضح جعفر، أن "عملية توزيع النفط ستبدأ مع مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تحصل كل عائلة على 200 لتر من مادة النفط الأبيض"، مؤكداً أن "هذه الكمية ستسهم في التخفيف من معاناة النازحين خلال فصل الشتاء".

أما بالنسبة للنازحين المقيمين خارج المخيمات فقد بيّن جعفر أن "طلبات دائرتنا الخاصة بتجهيزهم بالنفط لم تلقَ حتى الآن الموافقة من وزارة الهجرة في بغداد"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر مستمر منذ عام 2017 حيث لم يتمكنوا من توزيع النفط عليهم رغم تكرار المطالبات".

كما لفت جعفر، إلى أن "الوزارة وافقت في المقابل على تزويد دهوك بخيم جديدة إذ من المقرر تسلم 2000 خيمة سيتم توزيعها على عدد من المخيمات التي أنشأتها الوزارة في وقت سابق وذلك بهدف تحسين ظروف السكن للنازحين".

وأشار إلى أن "حجم المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية تراجع خلال العام الحالي بنسبة 80٪ الأمر الذي شكل عبئا كبيراً على حكومة إقليم كوردستان التي اضطرت بدورها إلى تعويض جزء من النقص عبر منظمة بارزاني الخيرية التي تواصل دعمها للنازحين".

وبحسب الإحصاءات الرسمية لدائرة الهجرة والمهجرين في دهوك فإن عدد العائلات النازحة التي تسكن داخل المخيمات في المحافظة يزيد على 2830 عائلة موزعة على 15 مخيما في مختلف المناطق بينما يقدر عدد العائلات النازحة المقيمة خارج المخيمات بأكثر من 35 ألف عائلة تواجه بدورها أوضاعا صعبة في غياب الدعم الكافي.