هبوط إضطراري لطائرة تركية في مطار أربيل الدولي

شفق نيوز/ هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية اليوم الخميس في مطار أربيل الدولي بعد إقلاعها، وذلك بسبب مشكلة فنية.

وقال مدير المطار أحمد هوشيار في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة كانت تعاني من خلل فني، وعادت للمطار بعد إقلاعها.

وأوضح أن طائرة اخرى ستأتي لاخذ الركاب الى تركيا، وهم الآن موجودون في المطار وينتظرون قدوم تلك الطائرة.

وفى صباح اليوم الخميس هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار اربيل الدولي كانت فى رحلة من عاصمة إقليم كوردستان الى اسطنبول بعد دقائق قليلة على إقلاعها.

ووفقا للمعلومات، فإن الطائرة كان على متنها 300 راكب.