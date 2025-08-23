"هانت أويل" الأمريكية تستأنف إنتاج النفط في كوردستان بعد هجوم المسيّرات

شفق نيوز- دهوك

أعلنت شركة "هانت أويل" الأمريكية، يوم السبت، استئناف عملياتها في إقليم كوردستان، بعد نحو شهر من هجوم بطائرات مسيرة استهدف أحد حقولها في مدينة دهوك.

وقال متحدث باسم الشركة، لوكالة رويترز، إن الإنتاج من المتوقع أن يعود إلى طبيعته بنهاية الشهر الجاري.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلانات مماثلة لشركات نفطية أخرى، بينها شركة "دي إن أو" النرويجية، التي أعلنت استئناف إنتاج النفط في حقول كوردستان التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة الشهر الماضي.

وفي 17 تموز الماضي استهدف هجوم بطائرة مسيرة مفخخة حقل "مغارا" النفطي في قضاء شيخان بمحافظة دهوك، لكن قوات الأمن تصدت للطائرة وغيرت مسارها، مما حال دون وصولها إلى هدفها.

وفي حادث منفصل يومها، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان سقوط طائرة مسيرة مفخخة في محافظة أربيل قرب قرية سوريژة التابعة لناحية شمامك، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال ساعات قليلة من ذات اليوم.