أهالي 29 قرية في السليمانية يطالبون بتمليك أراضيهم.. صور

شفق نيوز/ طالب أهالي نحو 29 قرية في أطراف محافظة السليمانية، اليوم الأحد، الحكومة المحلية بتمليك أراضيهم التي اشتروها وفقاً لأوراق حكومية رسمية.

وقال نةزاد عبد الرحمن، ممثلاً عن تلك القرى خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن القرى تعاني من مشكلة في تمليك أراضيها، مبينا أن التعامل حالياً يتم وفق قانون رقم 957، الذي يقتصر على تملك المنازل فقط، بينما لا يشمل قطع الأراضي والهياكل.

وأوضح عبد الرحمن أن الأراضي تم الحصول عليها من بلدية السليمانية في عام 2010، وهي مدرجة في "الماستر بلان" للقرى، ولكنهم فوجئوا بأن التمليك يتم وفق قانون 957 وخريطة "كايسترو"ن مشيراً إلى أن هناك 1670 قطعة أرض ومنزل، وقد تم تمليك 600 منها فقط.

وأكد عبد الرحمن أنهم قد زاروا إدارة السليمانية، والتي تعهدت بمعالجة مشكلتهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، موضحاً أنهم في انتظار الحل المناسب، وبعده سيتخذون الإجراءات اللازمة.