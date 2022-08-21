أهالي منطقة في أربيل يشكون نقص الخدمات ويتظاهرون للمطالبة بإيصالها

شفق نيوز/ تجمع العديد من اصحاب اراضي منطقة ثمانية حصاروك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أمام مبنى مجلس وزراء الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجتمعين طالبوا الحكومة بإيصال الخدمات الى هذه المنطقة، والتي تعاني منذ فترة طويلة من نقص الخدمات فيها.

وقال منظم التجمع سيبر زيور لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المعنية وعدتنا اكثر من مرة ولكن حتى الان لم يتم ايصال الخدمات الى هذه الاراضي وتضررنا كثيرا من هذا الامر".

واضاف "نطالب حكومة الاقليم بالتدخل وتخصيص ميزانية كافية لمشروع ايصال الخدمات الى هذه الاراضي وهذا هو سبب تجمعنا اليوم هنا".

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني قد أعلن في شهر آيار من العام 2021 أن المشاكل المتعلقة بقطع أراضي حي "8 حصاروك"، سيتم حلها في القريب العاجل.

وتجمع العشرات من الأشخاص في شباط العام 2020 امام رئاسة محكمة اربيل عاصمة اقليم كوردستان منددين بالحكومة المحلية لعدم ايصالها الخدمات الى حي "8 حصاروك".

واعلن المحتجون آنذاك عن تقديم دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية في اربيل لاهمالها الحي المذكور طيلة السنوات الفائتة رغم ان اراضي الحي قانونية ومسجلة في الطابو لدى دائرة تسجيل العقاري.

وقال المحتجون نحن ندفع رسوما الى الحكومة عن بيع وشراء الاراضي في حي "8 حصاروك" ولكن الى الان لم تصله الخدمات.

وطالب المحتجون حكومة اقليم كوردستان بالتدخل وحل المشكلة التي يعانون منها، مؤكدين ان جميعهم من ذوي الدخل المحدود وقد اجهدتهم بدلات الايجار التي يدفعونها بسبب عدم قدرتهم على بناء اراضيهم في الحي.