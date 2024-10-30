أهالي منطقة بالسليمانية يحتجون على تردي الخدمات ويقطعون طريقاً حيوياً (صور)

شفق نيوز/ عبّر سكان منطقة "قوله ريسي" بمحافظة السليمانية، صباح اليوم الأربعاء، عن استيائهم الشديد من نقص الخدمات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالطرق والمواصلات، و أقدموا على قطع الطريق في خطوة احتجاجية على إهمال الحكومة والشركات الاستثمارية التي تستخدم الطريق، حيث تضرر المواطنون من سوء حالته، الأمر الذي يثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء عليهم

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، أوضح بختيار ستار، ممثل المنطقة، أن قوله ريسي تعاني منذ سنوات من نقص في الخدمات الأساسية، و قال: "حتى خدمة الصرف الصحي في المنطقة نحن من أنشأها من خلال جمع أموال المشروع من مواطني المنطقة، بينما يقتصر دعم الحكومة على توفير الماء والكهرباء فقط، ونحن من يتحمل باقي الخدمات، وأكبر مشكلة لدينا حالياً هي سوء الطرق وعدم تعبيدها".

وتحدث كامران أحمد، أحد سكان المنطقة، قائلاً: "لدينا طريق رئيسي لا يتجاوز طوله 600 متر، ورغم مطالبتنا مراراً بتعبيده عبر مخاطبة محافظة وبلدية السليمانية، لم نتلقَّ أي استجابة. هذا الطريق يستخدم من قِبَل شاحنات الشركات والمستثمرين الذين يستفيدون منه، بينما نعاني نحن من أضراره".

وأوضح أن السكان طلبوا من الشركات الاستثمارية تمويل تعبيد الطريق نظراً للأضرار الجسيمة التي يتسبب فيها للأهالي، إلا أن الشركات لم تفِ بوعودها بتعبيده خلال أسبوع كما تعهدت سابقاً.

ونقل مراسل وكالتنا أن هذا التصعيد جاء نتيجة عدم استجابة الحكومة أو الشركات المعنية لمطالب الأهالي، مما دفعهم لاتخاذ خطوات احتجاجية بقطع الطريق، مطالبين بتحرك عاجل لتحسين الخدمات وإصلاح البنية التحتية بما يضمن سلامتهم ويخفف من معاناتهم.

و منطقة قوله ريسي بمحافظة السليمانية تعاني منذ سنوات من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل تعبيد الطرق وخدمات الصرف الصحي، مما يجبر السكان على تمويل هذه الخدمات بأنفسهم، في ظل إهمال من قبل الجهات المعنية. وعلى الرغم من أن الطريق الرئيسي في المنطقة يُستخدم بكثافة من قبل شاحنات الشركات الاستثمارية، إلا أن هذه الشركات لم تسهم حتى الآن في صيانته، ما دفع الأهالي إلى الاحتجاج وقطع الطريق للضغط من أجل تحسين الخدمات.