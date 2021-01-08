أهالي كفري يقيمون "صلاة الاستسقاء" لتأخر هطول الأمطار

شفق نيوز/ أقيمت في قضاء كفري التابع لوحدة كرميان، يوم الجمعة، صلاة الاستسقاء بمشاركة جمع غفير من رجال الدين والمسؤولين الحكوميين والامنيين والشرائح الاجتماعية للتضرع والدعاء بنزول الأمطار التي تأخر سقوطها خلال الموسم الشتوي الحالي.

وقال توانه محمود أحد المشاركين والمنظمين للصلاة؛ لوكالة شفق نيوز؛ إن "أكثر من 200 شخص من المسؤولين الحكوميين والامنيين ومسؤولي اوقاف كرميان والأهالي من مختلف الوحدات الإدارية أقاموا صلاة الاستسقاء في أحد ملاعب كرة القدم في اطراف قضاء كفري".

وبين محمود؛ أن "المصلين تضرعوا بالدعاء طلبا بنزول الأمطار وإنقاذ مناطق كرميان من الجفاف والركود الاقتصادي والمعيشي الذي انعكس سلبا على واقع الزراعة والمصالح الحياتية الاخرى".

ولفت إلى أن "تأخر وشح الامطار في كفري أثر سلبا على المهن المعيشية (الزراعة وتربية الحيوانات) في أكثر من 60 قرية"، مشيرا إلى أن "المصلين أعربوا عن تفاؤلهم بانفراج ازمة الامطار وزوال الأزمة".

بدوره؛ قال قائممقام كفري سيروان شكر الباجلاني لوكالة شفق نيوز؛ إن "صلاة الاستسقاء شهدت مشاركة جماهيرية واسعة بناء على دعوة من رجال الدين في قضاء كفري بعد المصاعب والمشاكل التي يعانيها المزارعون ومربو الحيوانات وأصحاب الحرف الاخرى في عموم وحدة كرميان خلال الموسم الشتوي الحالي".

وأضاف الباجلاني؛ ان "مناطق كرميان لم تشهد امطار خلال الموسم الشتوي مع تساقط كميات شحيحة في بعض المناطق".

وصلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة يقيمها المسلمون طلبًا لنزول الغيث (المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي. وهي ركعتان تصلَّيان جماعةً بإمام.