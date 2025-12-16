أهالي زاخو يحتفلون بالإنجاز العالمي (صور وفيديو)

شفق نيوز- زاخو

شهدت مدينة زاخو في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، احتفالات شعبية واسعة بعد ساعات من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز جمهور نادي زاخو بجائزة أفضل جمهور خلال عام 2025.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من الأهالي خرجوا إلى الشوارع والأماكن العامة حيث أقيمت حفلات شعبية ودبكات كوردية، مع ترديد هتافات وأغاني خاصة بالنادي ورفع أعلام نادي زاخو، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز العالمي.

وقال المواطن سيزار سندي لوكالة شفق نيوز: "هذا اليوم يعد تاريخياً لمدينة زاخو، ولن ننسى هذه اللحظة أبداً، ونعجز عن التعبير عن شعورنا من شدة الفرح بهذا التتويج".

وأضاف المواطن أراز جميل: "هذا اليوم يمثل عيداً حقيقياً لأهالي زاخو ويجب أن يتم اعتماده يوماً للاحتفال في كل عام، الفرحة لا توصف، وشكراً لكل من صوت لصالح زاخو".

ويعد هذا الإنجاز محطة تاريخية للمدينة، حيث كتب نادي زاخو وجماهيره فصلاً جديداً في تاريخ كرة القدم، ودخلوا سجل الإنجازات العالمية بأوسع أبوابه.

ووجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تهنئة رسمية لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية وجماهير نادي زاخو الرياضي بمناسبة اختيار جمهور النادي من قبل الفيفا كأفضل جمهور على مستوى العالم، مشيداً بحماسهم وروحهم الحضارية في التشجيع، معتبراً هذا الإنجاز فخراً للحركة الرياضية في كوردستان والعراق.

وتفوّق مشجعو زاخو بهذه المبادرة على مرشحين آخرين لنيل الجائزة التي أُطلقت عام 2016، وتهدف إلى تكريم التعبير الاستثنائي عن الالتزام والدعم من مشجع أو مجموعة مشجعين، بغض النظر عن الدوري أو الجنس أو الجنسية، كما يمكن منحها لأي موقف أو لفتة تركت أثرًا واضحًا في عالم كرة القدم.