أهالي رانية في اقليم كوردستان يستقبلون جثامين 13 مهاجراً كوردياً

شفق نيوز/ افاد مصدر من صحة قضاء رانية في إدارة رابرين بإقليم كوردستان، يوم السبت، عن وصول جثمان عدد من المهاجرين الكورد إلى دائرة الطب العدلي في رانية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بوصول جثث 13 مهاجرا كورديا غرقوا في المياه الإيطالية في يونيو/ حزيران الماضي، حيث تمت إعادتهم اليوم إلى إقليم كوردستان العراق وسيتم دفنها من قبل ذويهم.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "ذوي الضحايا من المهاجرين الكورد تجمعوا صباح اليوم أمام دائرة الطب العدلي في قضاء رانية لتسلم جثمان 8 مواطنين من أهالي رانيه ولادزي".

وهبطت الطائرة التي تقل جثث المهاجرين الـ13 الذين غرقوا في المياه الإيطالية في حزيران 2024 ، والتي وصلت إلى كوردستان في تمام الساعة 9:10 من مساء يوم الجمعة.

وأضاف مراسلنا، أن بعض المهاجرين الذين لقوا حتفهم اثنان منهم من أربيل وهم أم وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وثماني جثث من إدارة رابرين وثلاث جثث لكورد من إيران، مبيناً أنه سيتم تسليم الجثث إلى ذويهم ودفنهم في مسقط رأسهم.