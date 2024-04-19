أهالي دهوك يفترشون الطبيعة في أيام ربيعية خضراء ساحرة (صور)

شفق نيوز/ بعد انقطاع دام لأيام، وفي أول جمعة بعد عطلة عيد الفطر، خرجت حشود غفيرة من أهالي محافظة دهوك الى أحضان الطبيعة متلذذة بجمالها الساحر، حتى أن مخارج المدن في المحافظة شهدت ازدحاما مروريا ضخما.

وخرجت المئات من السيارات تقل عائلات وأصدقاء وأقارب يحملون معهم عدة تخييم وسفر الطعام والفاكهة وشوايات اللحوم والأسماك، وانتشروا في أرجاء الطبيعة يفترشون الأرض ويستنشقون الهواء العليل.

وفي هذا السياق؛ اكد مصدر من دائرة مرور دهوك على "وضع خطة متينة لتسهيل حركة السير من خلال نشر فرق ودوريات مرورية".

من جانبها أوضحت المواطنة من اهالي المحافظة كازين علي، لوكالة شفق نيوز: "اليوم هو أول جمعة بعد شهر رمضان وعيد الفطر خرجنا نحن وعائلاتنا للاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات ممتعة حيث قمنا بعمل الدبكات الكورية والالعاب التقليدية وتذوق الاطعمة الشعبية".

في حين أشار أزاد جميل، إلى أن "فصل الربيع هذا العام شهد نموا كثيفا للأعشاب والأشجار بفعل الأمطار الغزيرة مما جعل الأرض تبدو خضراء بالكامل".