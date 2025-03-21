أهالي دهوك يحيون عيد نوروز بأجواء رمضانية وسط الطبيعة (صور)

شفق نيوز/ مع احتفالات عيد نوروز، خرجت مئات العائلات الكوردية في محافظة دهوك إلى أحضان الطبيعة للاستمتاع بالأجواء الربيعية وإحياء تقاليد هذا العيد، خاصة وانه تزامن هذا العام مع شهر رمضان المبارك.

واختارت العائلات قضاء يوم العيد في المساحات الخضراء المحيطة بالمحافظة، حيث أعدوا أطباقاً كوردية محلية متنوعة واستمتعوا بالأجواء الاحتفالية قبل أن يجتمعوا مع غروب الشمس لتناول الإفطار وسط الطبيعة.

وشهدت المناطق القريبة من دهوك، تواجد العائلات التي فضلت الاحتفال بعيد نوروز خارج المنازل حيث قاموا بإعداد وجباتهم التقليدية وتبادلوا الأحاديث والضحكات حتى موعد الإفطار ليكتمل اليوم بروح من الألفة والفرح.

آفين مصطفى، احدى المشاركات في هذه الاحتفالات، عبرت عن سعادتها بهذه التجربة قائلة لوكالة شفق نيوز: "أردنا كعائلة ان نكسر الروتين اليومي بمناسبة عيد نوروز أعددنا مجموعة من الأطباق الكوردية والفلكلورية، وتناولنا الإفطار وسط الطبيعة، وهذه هي المرة الأولى التي نفطر فيها خارج المنزل وكانت تجربة رائعة بحق".

أما آري على، فقد فضل قضاء هذا اليوم برفقة أصدقائه، مشيراً إلى أنهم اختاروا قضاء الوقت في الهواء الطلق رغم الصيام، قائلاً: "صحيح إننا صائمون، لكن استمتعنا بلعب بعض الألعاب الترفيهية الخفيفة وبقينا هنا حتى موعد الإفطار فهذه الأجواء جميلة ومميزة".

يذكر ان احتفالات نوروز في إقليم كوردستان خلال السنوات الماضية كانت تشهد خروج مئات الآلاف من المواطنين إلى الطبيعة، حيث كانوا يرتدون الملابس الكوردية التقليدية ويؤدون الدبكات والرقصات الفلكلورية التي تعبر عن فرحتهم بهذه المناسبة ورغم أن الاحتفالات هذا العام جاءت وسط أجواء الصيام إلا أن العائلات لم تتخل عن هذه العادة، مفضلة قضاء وقتها بين أحضان الطبيعة احتفالاً بقدوم الربيع واستمرارا للعادات المتوارثة.