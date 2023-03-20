أهالي السليمانية يوقدون شعلة نوروز ويحتفلون ببدء العام الجديد (صور)

شفق نيوز / بحضور جماهيري كبير، احتفل اهالي مدينة السليمانية، اليوم الإثنين، بإيقاد شعلة نوروز إيذانا باستقبال العام الكوردي الجديد، فيما تجول المحتفلون بعد ذلك في شوارع المدينة احتفالا بالمناسبة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن مدينة السليمانية شهدت احتفالية جماهيرية كبيرة اقيمت على تلة (مامه ياره)، تخللتها العديد من الفعاليات الفنية والثقافية".

وأضاف المراسل ان الأهالي اوقدوا شعلة (كاوا الحداد) إيذاناً ببدء الإحتفالات الشعبية في تقليدٍ سنوي يمثل تجدداً لدورةِ الحياة".

وأعرب مواطنو السليمانية ومسؤولون محليون التقتهم وكالة شفق نيوز عند تجمعهم وسط إجرءاتٍ أمنية مشددة احتفالا بالمناسبة، عن املهم أن "يكونَ هذا العام بداية َ خيرٍ وسلامٍ وإستقرارٍ للجميع".

واوضح المراسل أن "الجماهير المحتفلة تحركت بعد ايقاد شعلة نوروز نحو شوارع مدينة السليمانية، فيما اقيمت العديد من الفعاليات بهذه المناسبة".

ويحتفل الملايين من الكورد في أجزاء كوردستان الأربعة وحول العالم ، في 21 مارس/ آذار من كل عام بعيد نوروز الذي يعني باللغة الكوردية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى الكورد.