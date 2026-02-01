هاريس يؤكد لبارزاني التزام أميركا بدعم سيادة العراق وإدامة الشراكة مع كوردستان

شفق نيوز- بغداد

أكد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى بغداد، جوشوا هاريس، مساء يوم الأحد، أن بلاده ملتزمة بدعم سيادة العراق واستقلاله، وإدامة الشراكة "القوية" مع إقليم كوردستان.

وذكرت السفارة الأميركية في بيان نشرته على منصة "أكس"، وتابعته وكالة شفق نيوز، أن القائم بالأعمال جوشوا هاريس والقنصل العام ويندي غرين، جددا خلال لقائهما مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، "التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم عراقٍ ذي سيادة ومستقر ومزدهر، وكذلك على شراكة قوية ودائمة مع إقليم كوردستان العراق".

وأضافا بحسب البيان، أن "هذه الشراكة تندرج ضمن إطار العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، وهي علاقة تحقق فوائد ملموسة للأميركيين والعراقيين على حدّ سواء".

وأكد القائم بالأعمال هاريس، بحسب البيان، أن "أي حكومة عراقية يجب أن تبقى مستقلة استقلالاً كاملاً، ومركّزة على تعزيز المصالح الوطنية لجميع العراقيين. وفقط من خلال هذا الاستقلال يمكن للعراق أن يحمي سيادته بفاعلية، وأن يبقى بمنأى عن التوترات الإقليمية، وأن يحقق بالكامل إمكانات شراكة متبادلة المنفعة مع الولايات المتحدة".

ولفت البيان إلى أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المشهد السياسي في العراق، وأعربا عن تقديرهما للمشاورات البنّاءة الجارية في بغداد، ورحّبا بالجهود المستمرة لصياغة إطار سياسي شامل لجميع العراقيين، بما يعزّز الاستقرار ويمكّن من قيام شراكة فعّالة بين الولايات المتحدة والعراق".

وكان القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوشوا هاريس، قد قدم يوم الأحد، شكره وتقديره باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، على مواقفه الداعمة لإنجاح الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال بيان لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس مسعود بارزاني، استقبل اليوم في صلاح الدين (پیرمام)، جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، ويندي غرين، القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان".

وبحسب البيان، أعرب القائم بأعمال السفارة الأميركية، نيابةً عن رئيس وحكومة الولايات المتحدة، دونالد ترمب عن شكره وتقديره للرئيس بارزاني على كافة أوجه الدعم والمساندة التي قدمها لإنجاح الاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".