هاريس: إقليم كوردستان شريك وحليف قوي ومحوري للولايات المتحدة

شفق نيوز- اربيل

أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوشوا هاريس، يوم الثلاثاء، أن إقليم كوردستان يمثل شريكاً وحليفاً قوياً ومحورياً للولايات المتحدة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، بحضور القنصل العام الأميركي لدى الإقليم، ويندي غرين، بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة الأوضاع العامة في العراق، إلى جانب استعراض مسار المفاوضات بين الأطراف السياسية الهادفة إلى تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وشهد اللقاء تأكيداً مشتركاً على ضرورة احترام الكيان الاتحادي والدستوري لإقليم كوردستان، وتأمين حقوقه ومستحقاته المالية، وضمان استمرار الحكومة الاتحادية في إرسال رواتب موظفي الإقليم، ولا سيما رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام المنصرم.

من جانبه، جدد هاريس دعم بلاده للإقليم، مشيداً بالإصلاحات الحكومية في مختلف القطاعات، ومؤكداً أن إقليم كوردستان يمثل شريكاً وحليفاً قوياً ومحورياً للولايات المتحدة في المنطقة.

في المقابل، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن شكره وتقديره للدعم والمساعدات الأميركية المستمرة.

كما تطرقت المباحثات، في محور آخر، إلى مناقشة المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.