هاجم شخصين واختفى.. حيوان مفترس يثير الذعر شمالي دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بأن نمراً هاجم شخصين وتمكن من الهرب قبل ان تتمكن الجهات المختصة من محاصرته والسيطرة عليه، مما أثار ذعر أهالي المنطقة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان "النمر ظهر عصر اليوم فجأة في سابقة هي الأولى من نوعها في الوادي الواقع ضمن قريتي "زريره" و"آفهي" في حدود قضاء باتيفا التابع لإدارة زاخو شمالي دهوك، وهاجمين اثنين من الأهالي وأصابهما بجروح".

وبين ان "الاهالي ابلغوا الجهات المختصة وتوجهت قوة من حماية الغابات برفقة مختص بالتخدير الى مكان الحادث وانتشروا فيها للقبض على النمر، الا ان المحاولة باءت بالفشل اذ تمكن النمر من الهرب وما زال طليقا".

واشار الى ان "اهالي قريتي (زريره) و(آفهي) لأول مرة يشاهدون نمراً في المنطقة ولا يعرف مصدر تواجده فيها".

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنمر وهو يفر بين الأحراش خوفا من اصوات اشخاص يحاولون القبض عليه.