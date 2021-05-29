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هاجر بحثاً عن حياة كريمة فعاد جثة.. السليمانية تستقبل جثمان الشاب "مسرور" (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-29T08:24:18+0000
هاجر بحثاً عن حياة كريمة فعاد جثة.. السليمانية تستقبل جثمان الشاب "مسرور" (صور)

شفق نيوز/ استقبل اهالي قضاء سيد صادق في محافظة السليمانية، صباح يوم السبت، جثمان الشاب اللاجئ مسرور بختيار، الذي قضى بحادث سير في ايطاليا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن نحو ثلاثة آلاف شخص من أهالي القضاء، شيعوا جثمان الشاب مسرور بختيار صباح اليوم إلى مأواه الأخيرة في مقبرة سيد صادق، من دون أي تمثيل للمسؤولين المحليين في التشييع.

وقال خطيب وامام جامع سيد صادق، طاهر باموكي، في تصريح للصحفيين "اليوم فقدنا احد شبابنا, ونرجو من المسؤولين في الحكومة ان يتخذوا اجراءات كفيلة بوقف هجرة الشباب الذين يعانون البطالة بسبب عدم حصولهم على فرص عمل لكي لا نفقدهم".

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