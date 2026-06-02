هاتف محمول يتسبب باحتراق مركبة في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني في السليمانية، يوم الثلاثاء، باحتراق مركبة تعود لأحد المواطنين في حي رابرين بمدينة السليمانية، نتيجة اندلاع حريق داخلها عقب انفجار هاتف محمول تُرك في المركبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في حي رابرين، حيث ترك صاحب المركبة هاتفه المحمول داخل السيارة، ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة انفجر الهاتف، ما أدى إلى اندلاع النيران داخل المركبة".

وأضاف المصدر أن "الحريق تسبب بأضرار مادية في السيارة، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث".

وبين المصدر أن "القوات الأمنية دعت المواطنين مراراً إلى عدم ترك الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال فصل الصيف، تجنباً لوقوع حوادث مماثلة نتيجة درجات الحرارة المرتفعة".