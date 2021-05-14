هاتفياً.. بارزاني وأمير قطر يبديان استعدادهما لزيادة التبادل التجاري

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، مع امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان ودولة قطر بما في ذلك زيادة التبادل التجاري.

جاء ذلك في محادثات هاتفية بين الجانبين، وفق بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن الجانبين تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر.

كما أعرب رئيس الحكومة، خلال الاتصال، عن تقديره لإدانة دولة قطر للهجمات الأخيرة على مطار أربيل الدولي، وناقشا آخر المستجدات الاقليمية.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما المشترك لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين وتعزيز الاستثمار، وتم الاتفاق للبقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.