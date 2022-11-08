نُفّذت من قبل "Vision Education".. "النصر" أول مدرسة نموذجية للنازحين والمقيمين العرب في اربيل

شفق نيوز/ افتتحت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، أول مدرسة نموذجية عربية.

وشارك في حفل الافتتاح الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ العديد من الشخصيات الحكومية في مدينة اربيل اضافة الى ممثلي وزارة التربية الاتحادية والاقليم.

وتحمل المدرسة اسم مدرسة النصر النموذجية للمتميزين والمتميزات حيث أعيد ترميمها من قبل شركة Vision Education واستغرقت العملية ثلاثة أشهر حيث أعيد ترميمها بطراز حديث يناسب طبيعة المدرسة نموذجية.

وقال ممثل وزارة التربية الاتحادية محمود الجنابي في كلمة القاها اثناء حفل الافتتاح ان "هذه المدرسة بُنيت بطراز دولي وذلك لتطوير الدراسة العربية التي سيستفيد منها النازحون والمقيمون من باقي المحافظات العراقية بالدرجة الاساس".

واضاف ان "حكومة اقليم كوردستان ساهمت خلال السنوات الماضية في دعم القطاع التربوي للطلاب العرب بدرجة كبيرة وبناء هذه المدرسة تأتي كواحدة من هذه الإسهامات".

بدوره؛ قال مدير المدرسة ابراهيم محمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذه المدرسة خاصة بالطلاب المتميزين وتتكون من 23 صفا دراسيا وتكفي لاستيعاب 1600 طالب وطالبة اضافة الى 108 من المعلمين والموظفين"، مشيرا إلى أن "المدرسة تتبع اللغتين العربية والانجليزية في نظامها الدراسي وتتبع إداريا لمديرية تربية الانبار".