"أن تصبح شيفاً إيطالياً" في أربيل بـ15 يوماً (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، مراسم اختتام دورة "الشيف الايطالي".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان الدورة أشرفت عليها مؤسسة "روانگه" وحملت شعار "أن تصبح شيفا إيطاليا" وذلك بالتعاون مع قوات ايطاليا ضمن التحالف الدولي.

واضاف مراسلنا ان الدورة تضمنت تدريب الشباب من قبل طهاة إيطاليين على طرق صنع الطعام الإيطالي لمدة 15 يوماً حيث شارك فيها 25 شخصا من الجنسين.

وأكدت مؤسسة روانگه أن هذه الدورة فرصة فريدة للشباب لتحسين مهاراتهم في الطبخ وتقديم تجربة حقيقية للمطبخ الايطالي في اقليم كوردستان.

وتضمنت المراسم توزيع الشهادات على الطلاب اضافة الى منح فرصة عمل للثلاثة الأوائل.