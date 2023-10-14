"نيوكاسل" يفتك بدواجن منطقة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/أكد مسؤول في إدارة منطقة "كرميان" المستقلة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، تضرر ثلث مزارع وحقول تربية الدواجن جراء الاوبئة الفتاكة، مبينا أن مناشئ الأدوية واللقاحات المحلية غير فاعلة مقارنة بأخرى عالمية.

وقال مدير الثروة الحيوانية في كرميان بختيار احمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ثلث مزارع وحقول تربية الدواجن تعرض لأضرار جسيمة جراء الاوبئة الفتاكة (الانفلونزا والنيوكاسل) لعدم فاعلية العلاجات والأدوية في أسواق القطاع الخاص وضعف الدعم الحكومي للمربين".

وأضاف أن "مناشئ الادوية واللقاحات المتداولة في الأسواق المحلية غير فاعلة، وغير مجدية مقارنة بالمناشيء العالمية".

وبين أحمد ان "كرميان تضم 143 حقلاً للدواجن أغلبها منتجة، باستثناء توقف وقتي بين الحين والاخر لقسم منها وفقاً لجدول وإجراءات خطط التربية ومددها الزمنية".

وأشار الى "تسويق كميات كبيرة من منتجات الدواجن الى بغداد والمحافظات"، مبينا أن "حماية الثروة الحيوانية والنهوض بها واجب الحكومة الاتحادية باعتبارها ثروة اقتصادية مهمة".