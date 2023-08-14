"نيوكاسل" يفتك بدواجن اقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت جمعية مربيّ الدواجن في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن نفوق أكثر من أربعة ملايين دجاجة خلال ثلاثة أشهر بسبب وباء فيروسي، داعية وزارة الزراعة في الإقليم إلى زيارة بغداد على الفور لمكافحة هذا الوباء.

وقال رئيس الجمعية ناظم عبدالله الجاف، لوكالة شفق نيوز، إن "الأمراض تشكل أخطر تهديد لحقول الدواجن في العراق وإقليم كوردستان، وحالياً يتفشى مرض (نيوكاسل) يوماً بعد آخر وقد انتشر لغاية الآن في 60% من حقول الدواجن بالإقليم وأدى إلى نفوق أكثر من أربعة ملايين دجاجة".

وأضاف "حكومة إقليم كوردستان غير مبالية بقطاع الدواجن رغم أنه ساهم بحفظ الأمن الغذائي"، معتبراً انه "إذا كان هناك ضعف في قطاع الدواجن فهو يدلّ على ضعف الحكومة".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى الخسائر التي تسببها الأمراض، هناك خسائر أخرى تتمثل بمنع الحكومة الاتحادية بتصدير الدجاج إلى وسط وجنوب العراق، لذلك أطلب من جميع أعضاء مجلس النواب العراقي التحدث عن هذا الموضوع وحلّ هذه المشكلة"، داعياً وزارة الزراعة في الإقليم إلى التوجه إلى بغداد لإيجاد حل للمشاكل التي يواجهها قطاع الدواجن.