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نيران تلتهم مجمع للمولدات الكهربائية في كوردستان وتلحق خسائر مادية كبيرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-20T18:38:22+0000
نيران تلتهم مجمع للمولدات الكهربائية في كوردستان وتلحق خسائر مادية كبيرة

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاحد، باندلاع حريق في مجمع للمولدات الكهربائية الاهلية الحق اضراراً مادية كبيرة.

وقال مسؤول اعلام الدفاع المدني في المحافظة المقدم بيوار عبدالعزيز، لوكالة شفق نيوز،  إن حريقاً اندلع، مساء اليوم، في مجمع للمولدات الاهلية بحي ميديا في دهوك، ما أدى الى احتراق كافة المولدات كافة .

وأوضح أن الحريق اندلع بسبب عطل في المحولة، ما تسبب في حرق اربع مولدات كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي عن حي ميديا بمركز المدينة، مشيراً إلى أن الحادث الحق خسائر مادية بقيمة 200  الف دولار دون وقوع اصابات بين العاملين في مجمع المولدات .

هذا واعلنت كهرباء دهوك انها ستغدي حي ميديا بالكهرباء لحين وضع مولدات جديدة في المنطقة.

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