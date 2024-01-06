نيران الأتراك والعماليين تطال سكان قرية في دهوك.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، يوم السبت، بتعرض منازل وممتلكات سكان قرية ميرستكي التابعة لقضاء العمادية شمالي المحافظة لإطلاق نار نتيجة لاشتباكات بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأخبر الشهود، وكالة شفق نيوز، بأن منزلاً وسوقا تعرضا لاطلاق النار دون أن يتسبب ذلك في وقوع اصابات بين سكان القرية.

يجدر بالذكر أن حوادث اطلاق النار على منازل السكان في قرى منطقة العمادية تكررت مؤخرا، نتيجة تصاعد الصراع المسلح بين الجيش التركي الذي يتمركز في قواعد بجبل متين ومقاتلي حزب العمال الذين يتحصنون في مواقع داخل الجبل وعلى سفحه.