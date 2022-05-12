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نيران الحرس الثوري الإيراني تصيب شخصاً بجروح "بليغة" في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-12T12:03:22+0000
نيران الحرس الثوري الإيراني تصيب شخصاً بجروح "بليغة" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية مستشفى "قلعة دزة" في إقليم كوردستان، بإصابة مواطن بجروح اثر تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، إن "مواطناً من سكنة منطقة (قادراو) في ناحية (سنگسر) نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بجروح بليغة جراء تعرضه لنيران من قبل الحرس الثوري الإيراني أثناء توجهه إلى سفوح جبل قنديل لغرض جمع أعشاب الربيع".

ووفقا للمستشفى فإن آثار ثلاث إطلاقات لوحظت على جسم المواطن.

كما أشار البيان إلى أن المواطن الجريح يبلغ من العمر 30 عاما، مضيفا أنه يرقد حاليا في مستشفى (قلعة دزه) لتلقي العلاج.

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