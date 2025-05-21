نيجيرڤان بارزاني يبحث مع قائد قوات التحالف الدولي التطورات الأمنية ومكافحة داعش

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأربعاء ، الجنرال كيفن ليهي، قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، أنه جرى اللقاء بحضور القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات الأمنية في العراق وسوريا، والتهديدات المستمرة التي يشكلها تنظيم داعش الإرهابي على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان أن الطرفين أكد على أهمية استمرار التعاون والشراكة بين إقليم كوردستان والتحالف الدولي، إلى جانب التنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية في مواجهة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات الأمنية.

ووفقا لرئاسة الاقليم، فقد تناول الاجتماع ملفات تتعلق بإصلاح وزارة شؤون البيشمركة، وتنسيق الجهود بين مؤسسات إقليم كوردستان وقوات التحالف، إلى جانب بحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك لضمان الأمن والاستقرار طويل الأمد في المنطقة.