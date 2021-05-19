نيجيرفان بارزاني: سنشرع بكتابة دستور لإقليم كوردستان يضمن حقوق الجميع

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، بأن رئاسة الإقليم ستبدأ باتخاذ الخطوات العملية لكتابة دستور لإقليم كوردستان بالتعاون برلمان الإقليم.

وقال بارزاني خلال مشاركته في مؤتمر "الوحدة والدستور" المنعقد في أربيل، "جرى الكثير من الاحاديث حول الوحدة والدستور، ولكن الذي اريد قوله إن الدستور آلية لهدف معين".

وأضاف، "نريد من خلال الدستور تنظيم الحكم السياسي في الاقليم، وان تكون السيادة للقانون وان يشعر الجميع بالامان في الاقليم".

وأشار بارزاني، إلى أنه "لدينا مكونات عديدة في العراق واقليم كوردستان، ونحن أصلا لا نصف المكونات بالاقليات لان جمال المنطقة في الموزاييك الذي يضمه"، مردفا "جمال كوردستان يمكن في وجود هذه المكونات والدستور يجب ان يعطي التطمينات لهم".

ولفت إلى أن "دستور اقليم كوردستان يجب ان يعطي التطمينات للمكونات. ولن يكون لحزب او مكون او طائفة وانما سيكون لجميع الكوردستانيين، ولهذا يجب ان يكون انعكاسا للجميع".

وقال بارزاني، "سنبدأ باتخاذ الخطوات العملية لكتابة الدستور مع برلمان وحكومة الاقليم وان يكون دستورا يبعث الامل لجميع الكوردستانيين".

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية لم تطبق بنود الدستور العراقي الخاصة بإقليم كوردستان، مردفا "مع هذه الخلافات لن نستطيع أن نخدم أنفسنا أو ان نخدم العراق".

وأضاف أن "الواجبات الملقاة على عاتقنا بأن نكون معاً وموحدين"، مشددا على وجوب تنفيذ جميع المواد الدستورية في الدستور العراقي المتعلقة باقليم كوردستان، وأن الدستور العراقي أعطى الحق للاقليم بان يكون له دستور.

وتابع بارزاني، "حققنا مكاسب كبيرة بدماء وتضحيات شهدائنا، ولكن هذا لايعني بانه لاتوجد لدينا مشاكل. ومع المشاكل الموجودة لدينا أيضا تطور في العديد من المجالات".

وأشار إلى أنه "في العديد من المحطات نرى ان اقليم كوردستان شهد تطورا واسعا وكبيرا، وبالتأكيد هذا جاء بوحدة الصف للقوى السياسية ودعم الشعب الكوردستاني"، مضيفا "في مسالة الشفافية والنفط والتدقيق في النفط تم تحقيق نتائج جيدة".

وقال "سنكتب هذا الدستور ولكن يجب ان يكون دستورا يتفق عليه الجميع".

وأشار إلى أن "مرحلة حساسة أمامنا وهي مرحلة الانتخابات العراقية وجميع الاطراف تحاول اعادة ترتيب نفسها، ونحن بهذه الاختلافات لن نستطيع ان نعبر هذه المرحلة، ولكن اذا وحدنا صفوفنا فاكيد سنتمكن من التغلب على جميع المشاكل في بغداد".