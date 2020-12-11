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نيجيرفان بارزاني يُهنئ بمناسبة مرور 68 عاما على تأسيس اتحاد نساء كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-11T15:19:43+0000
نيجيرفان بارزاني يُهنئ بمناسبة مرور 68 عاما على تأسيس اتحاد نساء كوردستان

شفق نيوز/ بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة برقية تهنئة بمناسبة مرور الذكرى الـ68 على تأسيس اتحاد نساء كوردستان، متمنيا لهن النجاح في تأدية اعمالهن.

وقال في البرقية ان اتحاد نساء كوردستان ومنذ أول يوم على تأسيسه ولغاية الان لم يكف عن النضال من اجل ضمان حقوق المرأة، وقد بذل تضحايات جسام في سبيل ذلك.

واضاف انه في عصر الثورة ساند ودعم الاتحاد قوات البيشمركة، ومنذ اتفاضة آذار عام 1991 وحتى اليوم كان في طليعة النضال المدني، وكان له دور واضح في تقوية مكانة المرأة، وتمثيلها في الحياة السياسية والاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية في اقليم كوردستان.

وجدد رئيس الاقليم دعمه لعمل ونضال الاتحاد في اطار الحفاظ على حقوق ومكتسبات نساء كوردستان، وتحقيق جميع اهدافهن في المساواة والعدالة والحرية في مجتمع متقدم.

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