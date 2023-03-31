نيجيرفان بارزاني يُهنئ الحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني بذكرى تأسيسهما

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسهما.

وقال الرئيس بارزاني في بيان بهذه المناسبة، في ذكرى تأسيس الحزبين أتقدم بأحر التهاني إلى رئاستي وأعضاء وجماهير الحزبين، ونأمل لهم التوفيق، وننظر بإحترام وتقدير إلى دور وتأهب وتضحية وتاريخ نضالهم على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف أنه "نؤكد في هذه المناسبة على ضرورة توطيد العمل المشترك ووحدة الصف و التوافق بين جميع الأطراف السياسية والمكونات في العراق واقليم كوردستان، وذلك لتجاوز التحديات و الصعاب وتقديم خدمات أفضل لمستقبل شعبنا في الحاضر و المستقبل".