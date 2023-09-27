نيجيرفان بارزاني يأمل من نتائج مؤتمر الاتحاد الوطني أن تنعكس إيجاباً على الوضع السياسي بالإقليم والعراق

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، عن أمله بأن تنعكس نتائج المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني بشكل ايجابي على الوضع السياسي في العراق كافة بما فيه الإقليم.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الخامس للحزب المنعقد في مدينة السليمانية.

وأعرب نيجيرفان بارزاني في كلمته، عن سعادته بمشاركته في مراسم انطلاق أعمال المؤتمر، مهنئا في الوقت ذاته أعضاء وجماهير حزب الاتحاد الوطني كافة بمناسبة انعقاده، وكذلك تمنى لهذا المؤتمر النجاح.

وقال: نأمل أن يكون للمؤتمر نتائج جيدة وايجابية على الوضع السياسي في الإقليم والعراق، مستذكرا مؤسس الحزب الراحل جلال طالباني، مردفا أن الاتحاد الوطني هو تذكار للراحل، و يتعين بنفس الروحية والفكر، والإرشاد، والوعي والتلاحم، حل المشاكل لحماية المصالح العامة وفق أسس الراحل.

وأضاف الرئيس نيجيرفان بارزاني، إن الاتحاد الوطني الكوردستاني يتمتع بدور جلي ورئيسي في الحركة التحررية الكوردستانية، مؤكدا أنه في عهد الحرية ومع الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانا قوتين رئيسيتين ومؤسستين لتجربة إقليم كوردستان، وتحقيق مكتسباته، و بمشاركة وتعاون الجبهة الكوردستانية والقوى والاطراف السياسية الاخرى كتبوا تاريخا جديدا لشعب كوردستان.

وتابع انه في الوقت الراهن فإن الاتحاد الوطني في اقليم كوردستان والعراق أحد القوى الرئيسية في العملية السياسية، وهذا يضع مسؤولية وطنية كبيرة على عاتقه، ومع الأطراف السياسية والمكونات في الاقليم وجميعهم سوية يقع على عاتقهم مسؤولية وحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك لحفظ حقوق ومكتسبات شعب كوردستان.