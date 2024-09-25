نيجيرفان بارزاني يؤكد وجود فرصاً عدة لتوسيع العلاقات الفرنسية مع العراق وكوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، على توفر المزيد من الفرص لتوسيع العلاقات الفرنسية مع العراق والإقليم في المجالات كافة.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل في أربيل مساء اليوم السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، وبحث اللقاء العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر تطورات مباحثات أربيل وبغداد لحل القضايا بينهما، والأوضاع في إقليم كوردستان، والانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

واتفق الجانبان على أن هناك فرصاً لمزيد من توسيع العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، لا سيما في مجال التبادل التجاري والاقتصادي. وتبادلا وجهات النظر حول الفرص والتعاون المشترك.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، والى جانب التأكيد على أهمية الانتخابات في اقليم كوردستان، أعرب الجانبان عن أملهم في أن تكون الحملة الانتخابية سلمية وأن تتم عملية الاقتراع بنجاح.

كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة بشكل عام والعديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.