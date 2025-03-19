نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية نشر ثقافة الاعتدال ونبذ التطرف

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على أهمية نشر ثقافة الاعتدال ونبذ التطرف، مشيرا الى دعمه الكامل لنشر الخطاب الوسطي.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، اليوم الأربعاء، الشيخ مادح الشيخ عثمان نقشبندي المشرف على المدارس والخانقاهات التابعة للشيخ عثمان سراج الدين البيارة في كوردستان والعالم، يرافقه وفد من علماء الدين والأكاديميين.

وخلال اللقاء، عبّر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن سعادته بقرار عودة الشيخ مادح والوفد المرافق له إلى كوردستان، متمنياً لهم النجاح في مساعيهم.

كما شدد على الدور المهم لعلماء الدين في نشر وتعزيز ثقافة الاعتدال ونبذ التطرف، مؤكداً أن هذا النهج يمثل رسالة ذات أهمية كبيرة وخدمة جليلة للمجتمع.

وجدد، رئيس الاقليم، دعم إقليم كوردستان ومؤسساته الرسمية الكامل لنشر الخطاب الوسطي.

وحضر اللقاء وزير الأوقاف والشؤون الدينية، پشتیوان صادق، ومحافظ أربيل.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعايش والتسامح بين مختلف مكونات إقليم كوردستان، وضرورة دور علماء الدين في تعزيز الخطاب المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف بأسلوب واعٍ ومسؤول.