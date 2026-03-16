نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق وإقليم كوردستان

شفق نيوز- اربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع ممثل الأمم المتحدة والمنسق المقيم في العراق غلام محمد إسحاق زي، الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتداعيات التوترات في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني، اليوم، ممثل الأمم المتحدة والوفد المرافق له، حيث جرى بحث نشاطات الأمم المتحدة في العراق، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأكد بارزاني أهمية استمرار دعم ومساعدات المجتمع الدولي للعراق وإقليم كوردستان من أجل ترسيخ الاستقرار ومواجهة التحديات، مشيداً بحضور ودور الأمم المتحدة في البلاد.

من جانبه، أعرب إسحاق زي عن شكره لتعاون الجهات المعنية في إقليم كوردستان مع الأمم المتحدة، مجدداً التزام المنظمة الدولية بالاستمرار في مساعدة العراق وإقليم كوردستان.

كما تناول اللقاء الأوضاع المتوترة في المنطقة وتداعيات الحرب، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية للمشكلات.