نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك مع روسيا

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجیرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين روسيا والعراق وإقليم كوردستان.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تناول اللقاء الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم لحل القضايا العالقة بين الجانبين.

كما بحث الجانبان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معربين عن أملهم بأن تسهم المحادثات الجارية في ترسيخ سلام دائم وشامل ومستقر في المنطقة.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، بحضور القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان، ضمن إطار تبادل وجهات النظر حول المستجدات الدولية.