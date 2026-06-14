نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية المساعي الرامية لاستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أهمية الجهود الرامية إلى استئناف إنتاج وتصدير نفط الإقليم، واصفاً إياها بالخطوة المؤثرة لإنعاش اقتصاد البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً عسكرياً عراقياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن الوفد أوضح خلال اللقاء الغاية من زيارته، والتي تأتي بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي؛ لمتابعة الملف الأمني للشركات النفطية في إقليم كوردستان، بالتعاون مع قوات البيشمركة والجهات المعنية الأخرى، بهدف توفير الضمانات اللازمة لاستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط.

وأشاد الرئيس نيجيرفان بارزاني بالانتصارات التي حققها الجيش العراقي على الإرهاب بالتنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، معرباً عن أمله في استمرار هذا التنسيق للقضاء على الفراغ الأمني في المناطق التي تشهد تحركات للعناصر الإرهابية، ومثمناً في الوقت ذاته موقف رئيس الوزراء علي الزيدي، والروابط والتنسيق القائم بين أربيل وبغداد.

كما شهد الاجتماع التأكيد على ضرورة وضع خطط مشتركة وتعزيز التعاون الأمني بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، من أجل حماية الاستقرار ومواجهة المخاطر، وذلك بحضور رئيس أركان قوات البيشمركة والقيادات العسكرية من الجانبين.