نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية التنسيق بين أربيل وبغداد "باعتبارهما المركزين الرئيسيين للعراق"

شفق نيوز - أربيل

التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم الأربعاء، محافظ بغداد، عطوان العطواني، والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين أربيل وبغداد باعتبارهما مركزين رئيسيين في العراق، لا سيما في مجالات الخدمات والتنمية والبلديات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني دعم إقليم كوردستان لتعميق التعاون والشراكة بين محافظتي أربيل وبغداد في مختلف المجالات، كما شدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين لتقديم خدمات أفضل للمحافظتين.

هذا وشكلت أهمية استمرار التواصل والتعاون لدفع عجلة الإعمار والتنمية في كلتا المدينتين محوراً آخر من محاور اللقاء، الذي حضره أيضاً السيد أوميد خوشناو، محافظ أربيل، وفقا للبيان.