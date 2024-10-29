نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية التفاهم السياسي لتشكيل حكومة كوردستان المقبلة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، أهمية التفاهم السياسي لتشكيل حكومة كوردستان المقبلة بعد إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات يوم غد الأربعاء.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، بعد ظهر اليوم، السفيرة الأمريكية لدى العراق، إيلينا رومانوفسكي، وناقش اللقاء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية ونتائجها، حيث هنأت رومانوفسكي الرئيس نيجيرفان بارزاني وشعب كوردستان بنجاح الانتخابات.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التفاهم بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة، كما بحث اللقاء العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وجهودهما لحل القضايا بينهما.

وأشاد الجانبان بمواصلة المحادثات لحل القضايا من خلال التفاهم، واتفقا على أن حل القضايا بين أربيل وبغداد سيعزز استقرار البلاد.

وفي محور آخر للاجتماع، تم تسليط الضوء على آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث شددا على أهمية العمل الشامل في المنطقة للحفاظ على الاستقرار ومنع توسع التعقيدات.

كما أكدا على ضرورة أن يظل العراق بعيدًا عن الصراعات والمشاكل في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.