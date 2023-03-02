نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية استمرار دعم التحالف الدولي ومهامه في العراق وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، تأكيده على ضرورة استمرار دعم التحالف الدولي ومهامه في العراق والإقليم.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم، قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، الجنرال ماثيو ماكفارلان، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وفي اجتماع حضره نائب رئيس إقليم كوردستان الشيخ جعفر الشيخ مصطفى وكبار مسؤولي وزارة شؤون البيشمركة، جرت مناقشة خطوات عملية الإصلاحات وتوحيد قوات البيشمركة، وآخر مستجدات الحرب ضد الإرهاب والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في مواجهة الإرهاب.

وإلى جانب التعبير عن الشكر والتقدير لمساندة الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أن وزارة شؤون البيشمركة ملتزمة وستواصل عملية الإصلاحات وتنظيم وتوحيد قوات البيشمركة وستعمل لإنجاح هذه العمليةو رغم العقبات والمشاكل. كما وجه الشكر لأمريكا والدول الأخرى الصديقة على مساعداتها ودعمها لهذه العملية.

وبحسب البيان فإن الجانبين اتفقا في الرأي بأن داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً للأمان والاستقرار في العراق وسوريا، وفي هذا الصدد جرى التأكيد على أهمية استمرار دعم التحالف الدولي ومهامه في العراق وإقليم كوردستان والتعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في التصدي للإرهاب والقضاء النهائي على داعش.

علاقات أربيل وبغداد، وأحوال مخيم الهول في سوريا، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، شكلت محوراً آخر للاجتماع.