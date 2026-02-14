نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية استمرار الدعم الأميركي لاستقرار العراق

شفق نيوز- ميونخ

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أليسون هوكر، علاقات الولايات المتحدة مع العراق والإقليم وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني التقى مساء اليوم، هوكر، في إطار سلسلة لقاءاته ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد التباحث في علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان، ومجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد رئيس اقليم كوردستان، "أهمية استمرار الدعم الأميركي لحفظ استقرار البلاد وتطوير المؤسسات".

من جانبها، أشادت هوكر، بحسب البيان، بـ"دور الرئيس نيجيرفان بارزاني في الاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مجددة تأكيد دعم بلادها للعراق وكيان إقليم كوردستان، ولحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد.

وفي وقت سابق مساء اليوم، بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، العلاقات الثنائية بين واشنطن وإقليم كوردستان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

ووصل رئيس إقليم كوردستان، مساء أمس أول الخميس، إلى ألمانيا، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.