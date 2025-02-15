نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية استمرار الدعم الأمريكي لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ ثمن رئيس اقليم كوردستان نجیرفان بارزاني، يوم السبت، الدعم الأمريكي المستمر للعراق والإقليم، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني التقى، اليوم، في ميونيخ مع السيناتورة الأمريكية إليسا سلوتكين، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبين، أنه تمت خلال الاجتماع، مناقشة العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، إلى جانب التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، والجهود الدولية المستمرة لمواجهة تهديدات تنظيم داعش.

وأعرب الرئيس بارزاني عن تقديره للدعم الأمريكي المستمر للعراق وإقليم كوردستان، لا سيما في مجال تدريب قوات البيشمركة وتعزيز قدراتها في إطار التعاون الدولي، كما أكد على أهمية استمرار هذا الدعم من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أكدت السيناتورة إليسا سلوتكين التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم إقليم كوردستان، مشيرة إلى أهمية التنسيق الأمني المشترك لضمان استقرار العراق والمنطقة.

كما ناقش الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وسوريا، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.