نيجيرفان بارزاني يؤكد مساندته الحقوق والمطالب المشروعة لمعلمي كوردستان

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، معلمي ومدرسي كوردستان بالذكرى الـ62 على تأسيس اتحادهم.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان بهذه المناسبة، إنه في الذكرى الثانية والستين لتأسيسه، أتقدم بتهاني الحارة لمكتب سكرتارية اتحاد معلمي كوردستان وجميع المعلمين والمدرسين في كوردستان، راجياً لهم الموفقية ودوام التقدم، وأنظر بعين التقدير والامتنان لجهودهم وتأديتهم الرسالة التعليمية المباركة المتمثلة في تربية وتنشئة الأجيال".

وأضاف "المعلمون والمدرسون يمثلون واحدة من أهم الشرائح وركيزة لتقدم المجتمع، لذا نساند حقوقهم ومطالبهم المشروعة كافة"، مؤكدا "أنهم يستحقون حياة ومعيشة جيدة مضمونة ومطمئنة. فدور المعلمين والمدرسين في أيام الثورة وفي عهد الحرية وإخلاصهم وصمودهم في الأوقات العصيبة للحيلولة دون توقف عملية التربية والتعليم لن ينسى أبداً".

وتابع رئيس اقليم كوردستان بالقول: في هذه المناسبة، نستذكر بتقدير جميع المعلمين والمدرسين الأعزاء الذي ناضلوا وضحوا بأرواحهم من أجل الحرية لشعبهم.

في غضون ذلك أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة المناسبة ذاتها وقال في بيان، إنّ "اتحاد معلمي كوردستان، الذي تأسس في أحلك الظروف، يزخر بسجل ناصع ومليء بالنضالات على الصعيدين التنظيمي والمهني، مدافعاً عن حقوق معلمي كوردستان ومطالبهم، وعن حقوق ومستحقات شعب كوردستان".