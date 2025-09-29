نيجيرفان بارزاني يؤكد لوفد مسيحي على الحريات والتعايش بين المكونات

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، لقداسة البطريرك مار آوا، بطريرك الكنيسة الشرقية الآشورية، وعدداً من مطارنة الكنيسة في كوردستان والعراق والعالم، على أهمية الحريات والتعايش السلمي بين المكونات.

وخلال الاجتماع، جرى بحث أوضاع الكنيسة الشرقية الآشورية وأتباعها في إقليم كوردستان والعراق والعالم، كما جرى التأكيد على أوضاع المكونات الدينية، والحريات، وخاصة حرية الدين في كوردستان والعراق.

وأشار بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن قداسة البطريرك مار آوا تطرق إلى أعمال المؤتمر الخاص بالذكرى الـ1700 لمجمع نيقية، الذي استضافته أربيل على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

كما عرض عدد من المطارنة باختصار أوضاع كنائسهم في دول العالم، و"أشادوا بروح التعايش والقبول المتبادل والاستقرار والأمن في إقليم كوردستان"، بحسب البيان.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن "سروره بانعقاد فعاليات الكنيسة الشرقية الآشورية في أربيل، وقدم شكره لما تقوم به الكنيسة من جهد سنوي في إطار برامجها، عبر جلب عدد من شباب أتباعها إلى كوردستان للتعرف على البلد وثقافته".

كما جدد بارزاني التأكيد على أن "إقليم كوردستان يعتز بثقافة التعايش والتسامح والقبول المتبادل بين المكونات، وسيبقى دائماً حامياً لحقوق وحريات الجميع.

وتخلل اللقاء تبادل العديد من وجهات النظر حول أوضاع المكونات وظروف حياتها في إقليم كوردستان والعراق، ما أضفى بُعداً آخر على الاجتماع، وفق البيان.