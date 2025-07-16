نيجيرفان بارزاني يؤكد لوزير دفاعها استعداد كوردستان لمواصلة التعاون المشترك مع إستونيا

شفق نيوز- اربيل

التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الإستوني هانو پيفكور والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين إستونيا وكلٍّ من العراق وإقليم كوردستان، وخصوصاً في مجالي التعاون الأمني والدفاعي، إلى جانب دور إستونيا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لدعم ومساندة إستونيا للعراق وإقليم كوردستان، لاسيما في مواجهة الإرهاب، مؤكداً استعداد الإقليم لمواصلة التعاون المشترك مع إستونيا في جميع المجالات.

من جانبه، شدّد وزير الدفاع الإستوني على رغبة بلاده في توسيع آفاق العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي مع العراق والإقليم، مشيداً بدور إقليم كوردستان في محاربة تنظيم داعش ومواجهة الإرهاب.

كما تناول اللقاء العلاقات بين أربيل وبغداد، والوضع في سوريا، وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا للبيان.