نيجيرفان بارزاني يؤكد لماكرون ضرورة منع اتساع رقعة الحرب

شفق نيوز- أربيل

شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة منع اتساع رقعة الحرب وتكثيف الجهود الدبلوماسية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزانی، تلقى اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، وتبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول أوضاع المنطقة وتداعيات الحرب. وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء مخاطر تصاعد التوترات، واتفقا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع اتساع رقعة الصراعات بشكل أكبر، وبما يضمن عودة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

وأضاف البيان: في محور آخر من الحديث، تم استعراض علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان واستمرار التعاون المشترك. وأكد الجانبان على تعزيز تلك العلاقات الودية التي تجمعهم، والتي تمتلك تاريخاً طويلاً من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".

كما أعرب بارزاني عن شكره للدور الريادي لماكرون وفرنسا في دعمهم المستمر لإقليم كوردستان والعراق، لا سيما في الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب والتوتر، وفقا للبيان.